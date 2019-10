Prezident Zeman udělí Karlu Gottovi v příštím roce Řád bílého lva

Fakta Václav Klaus dostane vyznamenání 28. října Prezident Zeman udělí státní vyznamenání svému předchůdci letos 28. října. Bez dalších podrobností to uvedl na Frekvenci 1. Zeman tuto informaci zmínil v odpovědi na dotaz, zda se nechystá napravit situaci, kdy první český prezident Václav Havel je nositelem Řádu T. G. Masaryka a Řádu Bílého lva první třídy, ale Václav Klaus oceněn nebyl. „Posluchačka je přímo věštkyně. Neměl bych to uvádět, ale stane se tak 28. října,“ prohlásil prezident.

Udělit řád Gottovi už letos u příležitosti 28. října by podle Zemana bylo příliš krátce po pohřbu: „Karlu Gottovi chci udělit příští rok Řád bílého lva první třídy. Můžete se zeptat, proč mu ho neudělím už letos, odpověď je jednoduchá. Rodina stále ještě zažívá bolest. Kdyby byla vystavena krátce po pohřbu ceremonii ve Vladislavském sále, nebylo by to úplně dobře,“ řekl Zeman. Vláda na den Gottova pohřbu vyhlásila státní smutek. Umělcův pohřeb se podle rozhodnutí kabinetu měl odehrát jako státní, nakonec se podle přání rodiny uskuteční se státními poctami včetně zádušní mše v katedrále svatého Víta.

Poslední rozloučení s Gottem pro veřejnost se bude konat v pátek 11. října od 08:00 do 22:00 v Paláci Žofín na Slovanském ostrově v Praze. Zádušní mše následující den od 11:00 bude pro pozvané hosty. Prezident v této souvislosti řekl, že by se rád zúčastnil Gottova pohřbu. Pokud bude požádán, přednesl by i projev. „Ale byl bych velmi stručný. Myslím, že politici by se neměli při těchto příležitostech předvádět, nejlepší by bylo, kdyby jediný proslov pronesl pražský arcibiskup Dominik Duka,“ doplnila hlava státu. Prezident také odmítl, že by chyboval v protokolárních záležitostech, když nechal na Pražském hradě a v Lánech po Gottově smrti stáhnout vlajky na půl žerdi. Takový akt se přitom koná zpravidla jen při vyhlášení státního smutku. Zeman se podle svých slov opírá o stanovisko autora protokolu Miroslava Sklenáře. „Nestažení vlajek by byla neúcta ke Karlu Gottovi,“ konstatoval. Úřad vlády očekává obrovský zájem veřejnosti Úřad vlády při přípravách pohřbu se státními poctami spolupracuje s policií i armádou, protože očekává obrovský zájem veřejnosti. „Protože pan Karel Gott byl pro nás a naši historii jeden z největších Čechů, takže určitě přijde spousta lidí,“ uvedl premiér Andrej Babiš.