Nebylo to závodění, tvrdí řidič mustangu, který se střetl s autem generála Jakubů

„Informace, které se k nám postupně dostávají, hovoří o tom, že zde mohlo docházet k porušování dopravních předpisů, a to nejenom v okolí Špindlerova Mlýna, ale i na Benecku nebo v okolí Vrchlabí,“ uvedla policejní mluvčí Ježková.

Kriminalisty zajímají hlavně záběry z palubních kamer aut, která trasu projížděla. Prověřuje informace o riskantní jízdě. Řidič mustangu jel podle svědků rychlostí hodně nad sto kilometrů v hodině, a to v místě s maximálně povolenou devadesátkou, napsal web novinky.cz .

Právě o takové informace policie stojí, už v pondělí o ně požádala veřejnost. „Pro nás jsou velmi důležitá svědectví, která by hovořila o situaci těsně před srážkou,“ vyzvala mluvčí královéhradecké policie Ivana Ježková.

Podle svědkyně Ladislavy Hejlové byly u nehody dva sportovní vozy. „Šlápli na to před barákem, tady na té rovince. Červený mustang stačil nějaká auta předjet a oranžový mustang začal předjíždět přesně v té zatáčce pravotočivé, takže to všichni viděli,“ uvedla svědkyně jízdy aut.

Řidič mustangu, který narazil do generálovy Škody Rapid, popřel, že šlo o honičku. „My jsme nezávodili, nedocházelo tam k předjíždění. Byli jsme za sebou, vezl jsem syna toho červeného vozu,“ řekl serveru tn.cz muž.

Podle serveru novinky.cz byl řidič v úterý propuštěn do domácího léčení. Rodině generála, který srážku nepřežil, vzkázal upřímnou soustrast. „Ta věc se neměla stát. Příbuzným bych chtěl vzkázat upřímnou soustrast. Mrzí mě to, chtěl bych být té rodině co nejvíc nápomocen,“ citoval muže web tn.cz.

Mustang z půjčovny

Vůz Ford Mustang měl při sobotní tragické nehodě u Špindlerova Mlýna jeho řidič půjčený od pardubické firmy Auto In. Firma, která je prodejcem vozů Ford, Nissan a Volvo, to uvedla na svém facebooku.

„Vozidlo bylo jeho řidiči zapůjčeno na víkend k soukromým účelům. Řidič se s vozidlem účastnil setkání majitelů vozidel značky Mustang. K nehodě došlo při neorganizované individuální jízdě tohoto vozidla mimo program setkání,“ uvedl výkonný ředitel Auto In Jan Myslivec.

Alespoň jeden Ford Mustang navíc podle ČTK jel v sobotu odpoledne také po horské silnici z centra Špindlerova Mlýna směrem na Špindlerovku, na kterou mohou pouze vozidla se zvláštním povolením Správy Krkonošského národního parku.

Policie po tragické nehodě nařídila znalecké zkoumání v oboru dopravy a očekává, že posudek by mohla mít k dispozici v řádu měsíců. Zkoumat bude také technický stav obou vozů, které se střetly, a bude se zabývat i zdravotním stavem řidičů. U zemřelého řidiče byla nařízena pitva.

„Zasvětil život bezpečnosti“

Devětačtyřicetiletý Jakubů byl jedním ze zástupců ředitele Vojenského zpravodajství, do hodnosti brigádního generála byl jmenován před dvěma lety. „Milan Jakubů celý svůj profesní život zasvětil bezpečnosti naší země a našich občanů. Je tragickou ironií osudu, že jeho život skončil právě tímto způsobem,“ uvedl už v pondělí ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun.

Jakubů bydlel v Býchorech na Kolínsku, kde za místní mužstvo hrál i fotbal. „Byl to výborný kamarád, spolehlivý a strašně hodný kluk. Je to strašná tragédie,“ řekl předseda TJ Sokol Býchory Marek Beneš. Na pohřeb Jakubů do Jihlavy se podle něj chystají zástupci obce i jeho spoluhráči.