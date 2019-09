Ministerstvo by mělo posudek o ceně nových radarů získat do konce září

Vojáci díky novým 3D mobilním radarům MADR získají přehled o vzdušném prostoru v malých výškách. Zařízení totiž zachytí veškerý pohyb ve výšce od 100 do 3000 metrů. A to až na vzdálenost 350 kilometrů.

„Je to zařízení, které slouží pro detekci a klasifikaci vzdušných cílů. Dokáže poznat typ cíle, jestli se jedná o vrtulník nebo letoun,“ vysvětluje člen představenstva pardubické Retie. Ta se má na výrobě radarů podílet.

Současné radary jsou staré 35 let

Pro armádu je nákup nových radarů zásadní věc. Současná technika totiž hlídá český vzdušný prostor od poloviny 80. let a už dvakrát překročila svoji životnost. Ministerstvo slibuje armádě nové radary už od roku 2004. „Současné radary jsou staré 35 let, takže pevně věřím, že nové radary budou a děláme pro to všechno,“ ujišťuje ministr obrany Lubomír Metnar (ANO).