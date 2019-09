Zatím nedošlo k systémové proměně výuky, zdůvodnil Plaga snahu o odložení povinné maturity z matematiky

Podle Plagy se sice v roce 2016 uzákonilo, že bude povinná maturita z matematiky, od té doby ale nedošlo k systémové proměně výuky.

„Studie České školní inspekce říkají, že rámcové vzdělávací plány – tedy to, co je nadefinováno, že má být odučeno – jsou přehlceny a nestíhá se procvičovat a fixovat poznatky,“ vysvětlil Plaga, proč se domnívá, že zavedení povinné maturity z matematiky v blízké době není možné.

„Zároveň šetření, které jsme na jaře tohoto roku řešili, ukazuje, že máme nedostatek pedagogů,“ zdůvodnil dále Plaga s tím, že nejvíc chybí právě matematici a fyzici. „Tedy logicky k proměně během těch let ani nemohlo dojít, protože ti lidé v tom systému nebyli a výuka – neb vzdělávací soustava má velkou setrvačnost - se během těch tří let skutečně diametrálně neproměnila,“ dodal Plaga.

Schejbalová: Studenti na některých školách nejsou ochotni pracovat

„To je sice všechno hezké, ale překvapuje mě, že rušíme maturitu v roce, kdy klesla neúspěšnost,“ reagovala na Plagovy argumenty předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií ČR Renata Schejbalová.

V té souvislosti odkázala na podklady Cermatu, podle kterých na jaře roku 2018 byla neúspěšnost u matematiky 22,3 procenta, a letos to bylo 15,5 procenta. „Takže ta maturita z matematiky má lepší výsledky,“ řekla. „Proč se také nezabýváme maturitou z německého jazyka, kde v letošním roce byla neúspěšnost 34,46 procenta,“ dodala.

„Mám pocit, že v poslední době se razí taková teorie, že máme být vstřícní k žákům, že je nemáme moc stresovat, že je má škola bavit… přece nás taky nebavily všechny předměty, které jsme na škole měli,“ řekla Schejbalová s tím, že cítí, že maturita z matematiky má být součástí vzdělání.

„Upřímně řečeno se mi moc nelíbí, že pan ministr říká, že se matematika vyučuje špatně, protože dehonestuje učitele, kteří se nějakým způsobem snaží ty děti něco naučit, ale už tady nezní to druhé, že ty děti by také měly být motivované a měly by chtít…“

Vidina povinné maturity z matematiky by přitom podle ní žáky donutil k tomu, aby více pracovali. „Já si myslím, že studenti na některých školách nejsou ochotni pracovat, nemají pracovní návyky,“ dodala Schejbalová.