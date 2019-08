Cenná známka stále nezná majitele, její osud zajímá syna nizozemského sběratele i britskou pojišťovnu

Do policejní úschovy známku dal sám Pytlíček. „Můj právník mi řekl, že prostě nepřipadá v úvahu, aby mi ji nevrátili, protože žádné důkazy neexistují. Je to dál můj majetek,“ přiblížil filatelista v březnu 2018.

Loni měl jít vzácný kus do dražby, znalec Josef Chudoba ale zjistil, že jde právě o exemplář odcizený v Tokiu, a z aukce ji proto stáhli. Nyní se čeká, kdo se ukáže být právoplatným majitelem. Ať už příběh dopadne jakkoliv, pravý majitel známky získá cenný sběratelský úlovek.

Na světě se těchto známek dochovalo pouhých dvanáct kusů. Vznikly před sto lety, záměrně jako sběratelské rarity v rozporu s tehdejšími předpisy. „Buď si ji (příští majitel) nechá a bude spíš spekulovat s cenou, a pokud by ji dal do aukce, tak by se určitě našli zájemci, kteří by ji koupili,“ je přesvědčen filatelistický expert Jaromír Durchánek. Cenu sběratelského kusu odhaduje v rozmezí tří a půl až pěti milionů korun.