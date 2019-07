Ministerstvo práce navrhuje vyšší příspěvek pro klokánky a další domovy. Dostat by mohly zhruba pět tisíc navíc

Státní příspěvek na pobyt dětí v klokánku či podobném zařízení by se mohl v příštím roce zhruba o čtvrtinu zvýšit. Místo 22 800 korun by dětské azylové domy mohly měsíčně na dítě dostávat 28 200 korun. Počítá s tím novela o ochraně dětí, kterou připravuje ministerstvo práce. Vyplývá to z materiálu pro vládu o financování zařízení pro okamžitou pomoc (ZDVOP). V Česku funguje 57 těchto domovů s 815 místy. Provozovatelé si dlouhodobě stěžují na nedostatek peněz.