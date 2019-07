Hrozbou pro Česko jsou terorismus, Rusko i Čína. BIS si podle Koudelky za čtvrtstoletí existence vybudovala respekt

Kromě permanentních rizik rozeznává BIS ještě hrozby krátkodobé a dlouhodobé. Mezi krátkodobé řadí na první místo riziko islámského terorismu. Boj s ním se za Koudelkovo působení ve službě výrazně proměnil. „Když já přišel do služby, nikdo neznal Al-Káidu, nikdo neznal Islámský stát. Jestli byl nějaký problém, tak to byly palestinské skupiny jako Ahmad Džibríl, abú Nidal, případně libanonský Hizballáh,“ uvádí Koudelka.

Renomé rozvědky prý nepoškozují ani politická prohlášení, například tvrzení prezidenta Miloše Zemana o novičoku z května 2018. „Jsme službou apolitickou, službou, která nepodlehne žádnému tlaku. Politická prohlášení, ať už v té nebo oné zemi, spolupráci zpravodajských služeb neovlivní a ovlivnit nesmí. Spolupráce musí být vysoce profesionální, je založena na vzájemné důvěře a taky na osobních vazbách,“ neobává se Koudelka.

Za velmi dobrou označuje ředitel BIS i spolupráci českých bezpečnostních složek. „Informace sdílíme okamžitě, pravidelně, podle potřeby třeba každý den dochází k setkávání na různých platformách podle toho, jaká riziko jsou nebo mohou být. Co je možná ještě důležitější, je to, že oprávnění adresáti na naše informace reagují. To si velmi ceníme, protože reakce z vlády, našich kolegů z policie, ze státního zastupitelství, jsou rychlé a velmi dobré, tak jak mají být,“ pochvaluje šéf BIS.

Snadnější rozpoznání tváře

Koudelka také v rozhovoru vyjádřil přání, aby v budoucnu informace BIS mohly být využité jako důkaz před soudem. Pomoci by k tomu měla postupná novelizace zákonů, které se rozvědky dotýkají.

Ačkoliv totiž v součanosti například služba drží v rukou informace získané na základě povolení Vrchního soudu a podle zákona, při soudním procesu je není možné použít. „Tím, kdo tento zákon zpracovává, nejsme my, to jsou jiné instituce, ale je to jedna z oblastí, ve které si myslím, že by změna byla žádoucí,“ věří Koudelka.

V tuto chvíli v Senátu leží novela zákona 153, která mimo jiné umožní rychleji a efektivněji získávat informace od bank. Další důležitou oblastí je podle Koudelky vytváření databází digitálních fotografií. Klíčová by taková databáze byla pro zavedení systému na rozpoznávání tváří, který je nezbytný pro efektivní ochranu Česka, míní šéf BIS.

Získat si veřejnost na svou stranu

Zákony, které daly vzniknout BIS, vešly v platnost 30. července 1994. Při popisu celé historie BIS je ovšem třeba se vrátit do února 1990, kdy vznikl Úřad pro ochranu ústavy a demokracie (ÚOÚD). „V té době byly položeny základy moderní nové kontrašpionáže demokratického Československa, a pak tedy ČR,“ uvádí.