Poplatek za ubytování může dosáhnout příští rok až 50 korun. Nově se má vztahovat i na Airbnb

Senátoři ale upravili okruh osob, které by byly od poplatku osvobozeny. Platit by to mělo i pro studenty do 26 let, kteří bydlí na takzvaných internátech nebo na vysokoškolských kolejích.

Poplatek už nebude rozdělený podle místa a účelu pohybu

Poplatku má podle předlohy podléhat krátkodobý pobyt bez ohledu na místo a účel. Vybírat ho bude moci jakákoliv obec bez ohledu na to, zda jde o pobyt v lázeňských místech nebo v místech velkého turistického ruchu. Výši poplatku si bude moci nastavit každá obec podle svých potřeb, nejvýše však na úroveň maximální zákonné sazby, nově tedy 50 korun.