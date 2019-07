Díky prevenci klesl v Česku počet úmrtí na rakovinu konečníku či tlustého střeva o třetinu

Úmrtnost na rakovinu tlustého střeva a konečníku se u nás za posledních deset let snížila zhruba o třetinu. O necelou pětinu pak klesl i počet nově odhalených nádorů. Podle odborníků je to díky pravidelnému vyšetřování lidí nad 50 let, které bylo v Česku zavedeno téměř před 20 lety.