Uzavírka poloviny mostu na D1 nad Velkým Meziříčím skončí v září. Oprava druhé části začne v březnu

Jeden pruh, do kterého se musí vejít řidiči, kteří spěchají po dálnici D1 – v různých dnech týdnu je zúžení ve směru na Prahu nebo na Brno – zdržuje od června každý den auta u Velkého Meziříčí a zdržovat je měly až do poloviny října. Silničáři nyní slibují výrazné urychlení opravy mostu Vysočina, omezení by tak mělo skončit již na začátku září.

„Zhotovitel slíbil, že to udělá do 8. září. Předpokládáme a doufáme, že to splní a od 8. září bude doprava po obou mostech. To znamená, nebudou vznikat kolony,“ uvedl Tomáš Tisovský z Ředitelství silnic a dálnic. Zkrácení uzavírky jedné poloviny mostu Vysočina z plánovaných 105 na 70 potvrdil také asistent správce stavby Jiří Vala.

Silničáři ostatně již při zahájení opravy kladli na rychlost prací důraz. V tendru hrála ze 70 procent roli cena, z deseti procent záruční doba a zbylých dvacet procent právě doba uzavírky. Dokud se nepodaří opravu první poloviny mostu dokončit, ale musí řidiči počítat s tím, že je bude čekat zúžení do jednoho pruhu, pokud pojedou od nedělního rána do středečního podvečera směrem na Brno a od středy večer do nedělního rána směrem na Prahu.