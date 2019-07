O víkendu se teploty vyšplhají nad třicet stupňů, přijdou ale i přeháňky

V pátek by se tak měly vyskytovat místy přeháňky. „Zpočátku spíše v Čechách, na Moravě a ve Slezsku by je měly odpoledne doprovodit také bouřky,“ uvedla Sochorová s tím, že přeháňky v pátek zasáhnou zhruba šedesát procent území. Teploty budou v pátek podobné jako ve čtvrtek, tedy 23 až 27 stupňů Celsia.

O víkendu však teploty vyšplhají vzhůru, dostanou se až nad tropickou třicítku, třeba na severozápadě Čech, v Polabí či na jihu Moravy až na 32 stupňů. Zatímco přes den bude obloha polojasná, v sobotu večer přijde od západu studená fronta, která bude v neděli dále přecházet přes naše území.

V Čechách se tedy v neděli trochu ochladí, na západě Čech by se měly teploty pohybovat kolem 26 stupňů, směrem na východ ale hodnoty porostou a na jihu Moravy či ve Slezsku ještě i v neděli bude 31 stupňů.

V úvodu nového týdne pak předpověď hovoří ještě o přeháňkách hlavně na severovýchodě republiky. Postupně ale bude oblaků ubývat a do země zamíří teplejší vzduch ze Středomoří. Od středy do pátku by se pak teploty měly pohybovat od 26 do 31 stupňů Celsia.