Matka pohřešovaného chlapce má právo nahlédnout do policejního spisu, rozhodl Ústavní soud. Honzík zmizel před 21 lety

O nahlédnutí do spisů se předtím neúspěšně pokoušela také sestra pohřešovaného, která se marně snažila nepříznivé stanovisko policie zvrátit u státního zastupitelství.

Podle advokátky Terezy Kubalíkové je spis stále veden podle zákona o policii, ačkoliv už dávno mohly být zahájeny úkony trestního řízení a spis mohl přejít do režimu trestního řádu. Advokátka připomněla, že podle názoru rodiny pátrání začalo příliš pozdě, policie zbytečně otálela také s nasazením pátracích psů.

O nahlédnutí do všech spisů požádala matka v únoru 2018 na pražském policejním ředitelství. Policie matce oznámila, že její žádosti nelze vyhovět ani podle správního řádu, ani podle trestního řádu. Nebyly zahájeny úkony trestního řízení, matka podle policie neměla postavení poškozené a spis byl dosud veden jako pátrací.

Soud: Vztah mezi rodiči a dětmi podléhá zvýšené právní ochraně

Podle soudce Davida Uhlíře těžko může nahlédnutí do spisu po více než dvaceti letech od zmizení chlapce zmařit nějaké budoucí objasnění činu. Podle nálezu má matka osobní, nezpochybnitelný a bezprostřední zájem na tom, aby zjistila, jakých výsledků policie dosáhla. Vztah mezi rodiči a dětmi podléhá zvýšené právní ochraně.

„Rodiče jsou těmi nejvýznamnějšími osobami, které i po smrti dítěte budou mít vůli a zájem učinit všechny kroky k tomu, aby bylo odhaleno případné zavinění úmrtí třetí osobou, nebo aby veškeré okolnosti případu byly řádně vyšetřeny. Tím spíše to platí v případě dítěte pohřešovaného, neboť taková situace je snad ještě více traumatizující, než kdyby rodiče měli jistotu o osudu svého potomka,“ stojí v nálezu ústavního soudu.

Policii soud zakázal, aby v porušování práv pokračovala. V praxi by to mělo znamenat, že se matka dostane k obsahu spisu. „Požádáme znovu co nejdříve,“ uvedla advokátka matky.