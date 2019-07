Příliš drastické. Správa železnic zmírňuje kampaň, která má předcházet nehodám

Správa železniční dopravní cesty chce spotem předcházet nehodám zaviněným nevhodným chováním v prostoru dráhy. Ke zmírnění kampaně se rozhodla kvůli kritice některých diváků. „Reagovali jsme na připomínky. Šlo zhruba o pět procent z celkového počtu reakcí s tím, že je klip příliš drastický. My si přesto myslíme, že ani původní verze nebyla závadná, protože šlo o reálné záběry a reálné následky nehod na železnici. S těmi se setkáváme v průběhu celého roku. Podle nás do kampaně patří. Snímky jsme ponechali, ale fotografie rozostřili,“ vysvětluje mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová.

Klip v původní variantě zachycoval surové snímky obětí vlakových neštěstí, které byly zveřejněny bez úpravy. Kdokoliv tak mohl vidět například tělo po přejetí vlakem. Video je nově v surových pasážích rozostřeno.

„Vedli jsme o tom dlouhou diskuzi, nakonec jsme přistoupili na tuto variantu s tím, že ve středu zveřejníme další díl kampaně, kde jsou hodně podobné fotografie z mimořádností opět lehce rozmazané,“ říká Pistoriusová.

Bez věkového omezení, kampaň cílí na teenagery

Snímek s drastickými záběry si přitom mohl ještě do úterka pustit kdokoliv, v krajním případě i malé děti. „Nechceme přístup k videím věkově omezovat, protože klipy jsou zacílené primárně na teenagery. Potřebujeme, aby viděli, co se stane, když se člověk nebude chovat zodpovědně,“ brání rozhodnutí SŽDC její mluvčí.

Nově vložené rozostřené video bylo i přesto zablokováno uživatelům mladším 18 let. Ačkoliv je kampaň určená především náctiletým, portál Youtube neumožňuje videa věkově omezit například pro mladistvé do 12 nebo 15 let.