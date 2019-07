Rizikový přejezd ve Strážnici bude bezpečnější. Správci železnic tam instalují závory

Jedna z nejzávažnějších nehod se na strážnickém přejezdu stala před pěti lety. O život při ní přišel řidič dodávky i jeho spolujezdec. Další nehody postupně přibývaly, za dva a půl roku tam došlo ke čtyřem střetům auta s vlakem a zemřeli tři lidé.

Řidiče na přijíždějící vlak upozorňovala jen světelná signalizace, v pondělí ráno zde ale správci železnice začali instalovat závory. „Nejprve se musí odmontovat stávající přejezdová konstrukce, pak bude nainstalovaná nová. Příští pondělí se začnou instalovat závory,“ popsala postup prací mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová.

Starostka: Závory měly být na přejezdu už dávno

Na nutnost lepšího zabezpečení přejezdu upozorňovala už před čtyřmi lety Drážní inspekce a usilovalo o ně i vedení města. „Vždycky si přejete, aby to bylo co nejdřív. Zkoušeli jsme to oficiálně i neoficiálně. Už to mělo být dávno,“ řekla starostka Strážnice Renata Smutná (KDU-ČSL).

Závory začnou fungovat příští týden ve čtvrtek. Do té doby bude přejezd zavřený a do pátku přes něj nebudou jezdit ani vlaky. Lidé proto musejí pro své cesty využívat náhradní autobusovou dopravu.