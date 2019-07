Železniční dopravci pátrají po strojvedoucích, slibují jim štědré mzdy. Vlaky již mají

přehrát video UDÁLOSTI: Železniční dopravu čeká už za pět měsíců zásadní změna

Rychlíky z Prahy do Jizerských hor, do Písku, Kladna, z Kolína na Šluknovsko i prestižní linka Brno–Ostrava. To vše předají České dráhy v prosinci svým konkurentům. Motorové linky v Čechách přiřklo ministerstvo dopravy Arrivě, která patří německé, státem ovládané společnosti Deutsche Bahn, rychlíky na Moravě bude vozit soukromý RegioJet. S tím ale nabývá na důrazu otázka, co a hlavně kdo bude cestující vozit. Na otázku „Co?“ jsou odpovědi již docela jasné. RegioJet nasadí klasické rychlíkové vozy a pronajme si k nim elektrické lokomotivy Vectron. Arriva pak použije starší motorové jednotky od své německé matky, které se chystá zásadním způsobem vylepšit. „Bude tady klimatizace, wi-fi připojení a také v tomto typu vlaku budou dvě toalety,“ shrnul mluvčí Arrivy Martin Farář.

50 tisíc jako základ a kurzy pro ty, kdo chtějí změnit profesi Zatímco kolejová vozidla – když ne nová, tak alespoň ojetá – se v Evropě zatím vždy podařilo najít, se strojvedoucími je to horší. Dopravci tak lákají nové zaměstnance hlavně na vysoké mzdy. Arriva nabízí základní mzdu 50 tisíc; shodně vysoká je podle webu Zdopravy.cz i nabídka RegioJetu. To je o deset tisíc více, než dosud podle údajů Drážního úřadu velcí dopravci v průměru dávali. Nejde přitom jen o snahu strojvedoucí přetáhnout, alternativní dopravci si začali vychovávat i své vlastní lidi. Arriva zahájila 1. července dvouměsíční kurz, na jehož konci by měla mít nové zaměstnance schopné usednout do kabiny strojvedoucího a odvézt cestující třeba z Prahy do Tanvaldu. Zkoušky z teorie budou adepti na strojvedoucí skládat na konci prázdnin.

Přihlásili se lidé, kteří dosud pracovali v rozličných oborech – lesnická inženýrka, čerství absolventi, řidiči kamionu nebo třeba stevardka, která ve vlacích již jezdila, ale v jiné pozici. „Byla možnost dál růst, zvýšit si kvalifikaci. Je to příjemné povolání, líbí se mi to,“ zdůvodnila stevardka Kamila Zamyslická, proč se chce přesunout z oddílu pro cestující do kabiny. Kdy pojede vlak? Začíná být jasno Dopravci potřebují nejméně sedm set lidí a nejde jen o strojvedoucí. Slibují, že na rychlíkové linky přinesou nové doplňkové služby, v prvé řadě to má být catering. Na cesty z Prahy do Písku nebo Mladé Boleslavi se cestující dosud museli zásobit na nádraží, od prosince by měli jídlo sehnat i za jízdy. Plno ale ještě není ani zdaleka. „Aktuálně, co se týče obsazených pozic, máme pokryto přes padesát procent. Nábory běží naplno,“ shrnul mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj. V prosinci, kdy začne platit jízdní řád pro rok 2020, začnou alternativní dopravci nově jezdit i na některých regionálních linkách ve Zlínském, Pardubickém a Libereckém kraji, i zde si ukrojí největší sousto Arriva, své pozice posílí také soukromý Leo Express. Jen ministerstvo dopravy, které objednává rychlíky a expresní vlaky, ušetří díky novým smlouvám asi miliardu korun ročně.

Fakta Na kterých linkách ve veřejném závazku budou v příštím roce jezdit alternativní dopravci (tj. kromě ČD) Na kterých linkách ve veřejném závazku budou v příštím roce jezdit alternativní dopravci (tj. kromě ČD) ARRIVA dálková doprava: linky R21–R24, R26 regionální doprava:

- Liberecký kraj: Liberec – Stará Paka

- Středočeský kraj a Praha: Praha – Roztoky u Prahy

- Zlínský kraj: Frenštát pod Radhoštěm – Vsetín – Bylnice, Uherské Hradiště – Bylnice, Újezdec u Luhačovic – Luhačovice

AŽD regionální doprava:

- Ústecký kraj: Lovosice–Most

GW TRAIN REGIO dálková doprava: linka R25 regionální doprava:

- Jihočeský kraj: Č. Budějovice – Černý Kříž, Číčenice – Nové Údolí, Strakonice–Volary

- Moravskoslezský kraj: Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědemary

- Karlovarský kraj: Karlovy Vary – Mariánské Lázně, Sokolov – Kraslice

- Královéhradecký kraj: Trutnov – Svoboda nad Úpou, sezonní vlaky z Trutnova a z Adršpachu do Polska

KŽC DOPRAVA regionální doprava:

- Středočeský kraj a Praha: Praha Masarykovo n. – Praha-Čakovice, Čelákovice–Mochov

LÄNDERBAHN regionální doprava:

- Ústecký a Středočeský kraj: Lužná u Rakovníka – Jirkov, Chomutov–Vejprty, Most–Louny–Rakovník

LEO EXPRESS regionální doprava:

- Pardubický a Olomoucký kraj: Ústí nad Orlicí – Lichkov, Lichkov – Mlýnický Dvůr, Dolní Lipka – Hanušovice

- Zlínský kraj: jako subdodavatel pro Arrivu

REGIOJET dálková doprava: linka R8 regionální doprava:

- Ústecký kraj: Ústí nad Labem – V. Březno – Děčín, Ústí nad Labem – Úpořiny – Bílina a Most – Žatec, část spojů Most–Bílina, Teplice–Litvínov a Ústí n. L. – Štětí