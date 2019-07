Zemřel spisovatel a novinář Vladimír Kučera

Vladimír Kučera vystudoval v 70. letech někdejší Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy. „Vždycky jsem chtěl být novinářem, tatínek byl strojní sazeč. Ale jaksi od prvního ročníku fakulty jsem věděl, že to naplno dělat nebudu, že to nepůjde,“ vzpomínal Kučera.

Až do roku 1990 pracoval v Ústavu zdravotní výchovy, jen občas psal pod jménem Ladislav Kučírek sloupky do víkendové přílohy Mladé fronty. Po revoluci psal do deníků Práce, Prostor, Lidová demokracie a Večerní Praha a spolupracoval s Českou televizí. Po roce 1998 přispíval jako publicista na volné noze do různých médií hlavně názorovými texty. Knižně potom vyšlo několik jeho rozhovorů či soubory komentářů.

V ČT jako dramaturg figuroval u několika diskusních pořadů a autorsky se podílel na statirickém Stalo se… Spolupracoval také na několika dokumentech, na ČT24 potom začal moderovat pořady Historie.cs a Politické spektrum. V roce 2016 převzal Vladimír Kučera Cenu Ferdinanda Peroutky.

V uměleckém světě je potom Vladimír Kučera znám jako autor námětu k filmu Karla Kachyni Blázni a děvčátka a také jako textař. Texty písní psal například pro Hanu Hegerovou, Petru Černockou nebo Zdeňka Mertu.

Podívejte se na rozhovor s Vladimírem Kučerou ze 6. února 2017: