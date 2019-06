Po rakouském vzoru. SOS vesničky pomáhají ohroženým a opuštěným dětem už 50 let

Organizace SOS dětské vesničky dlouhodobě kritizuje velký počet dětí v ústavech. Od svého vzniku klade důraz na péči v rodině. „Před 50 lety upozorňovali profesoři Zdeněk Matějček, Josef Langmeier a Jiří Dunovský na potřebu transformace ústavních zařízení, aby v nich děti nevyrůstaly. Kde jsme dnes? I po padesáti letech na to stále upozorňujeme. Legislativa neodpovídá tomu, co by se dalo očekávat ve střední Evropě ve 21. století,“ uvedla Šalátová. Podle ní roli hraje politická vůle k modernizaci.

„Prvopočátek SOS dětských vesniček byl založen na vytvoření bezpečného domova pro děti, když nemají svůj vlastní. Aktuálně se ale snažíme o to, aby děti mohly mít svůj vlastní domov s vlastními rodiči a nepotřebovaly náhradní hledat,“ uvedla Šalátová. Sociální pracovníci docházejí do rodin a snaží se problémy řešit už v jejich počátku.

Podle Šalátové vesničky dnes nevypadají jako před půl stoletím. Už v nich nejsou předem vybrané ženy, které přebírají děti. Pěstounská rodina požádá o ubytování v domečku a s organizací uzavře dohodu. Platí nájemné 5000 korun. Dostává také podporu a odbornou pomoc.

Neobsazené domky se pronajímají jiným zájemcům. Peníze z pronájmů se využívají na opravy. „Není cílem, aby byla vesnička plná pěstounských rodin. Snažíme se je naředit, aby se děti potkávaly i s někým jiným než jen s dětmi v pěstounské péči. I lidé v sociální nouzi mohou u nás nalézt útočiště,“ uvedla Šalátová.

Fungování je závislé na dárcích

Organizace svou činnost financuje z více zdrojů. Nespoléhá jen na příspěvky od státu, na dohody s pěstouny a na pobyt dětí v zařízení pro okamžitou pomoc. Největší sumu má od firem a dárců. Žádá i o dotace.

„Bojujeme o dotace každý rok, pořád a stále. Kdybychom záviseli ale jen na státních zdrojích, nebylo by možné udržitelně dělat to, co děláme. Jde to jen díky dárcům,“ dodala Šalátová.

České SOS dětské vesničky jsou součástí celosvětové sítě. Ta má po sedmdesáti letech od vzniku prvního zařízení v Rakousku své organizace ve 118 zemích.