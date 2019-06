Uvítání Havla z pódia bylo pro režim příliš. Bratislavská lyra před 30 lety předznamenala pád komunismu

Kdo je Joan Baezová?

Baezová se narodila 9. ledna 1941 ve State Island v americkém státě New York jako dcera mexického lékaře a Američanky skotského původu. Folková hudba se protnula s jejím životem koncem padesátých let, kdy měla za sebou střední školu a nedokončené studium na umělecké fakultě bostonské univerzity.

Po desítkách vystoupení v zakouřených bostonských a chicagských klubech se v roce 1959 postavila na pódium folkového festivalu v Newportu. Již o rok později vydává první sólovou desku a v létě 1963 se vrací do Newportu jako jedna z hlavních hvězd večera.

Rok 1961 přinesl Baezové osudové setkání s další hudební legendou, v té době však ještě neznámým Bobem Dylanem. Jejich pracovní vztah, po němž zůstaly v jejím repertoáru desítky Dylanových písniček, postupně přerostl i do osobní roviny.

Své zvučné jméno i hlas začala využívat i ve prospěch pronásledovaných. Při pochodu proti segregraci amerických škol se postavila po bok Martina Luthera Kinga. „Jednou mě doktor King požádal, abych přišla do takového malého města, kde rodiče bílých dětí házeli kameny po afroamerických školácích. Museli jsme je dostat dovnitř. King ten den nemohl, kvůli mně tam ale byl tisk a lidé už si to pak nedovolili,“ vzpomínala nad fotografií.

Na začátku šedesátých let založila v kalifornském městě Carmel Ústav pro výzkum nenásilí. Ve zjitřené atmosféře doby se za aktivní boj proti válce ve Vietnamu dostala na deset dnů za mříže. V roce 1973 vydala desku Were Are You Now, My Son, jejíž celou jednu stranu zabírá zvukový záznam amerického bombardování Vietnamu. Ve svých politických aktivitách pokračovala i v sedmdesátých a osmdesátých letech.