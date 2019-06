Kraje by podle Vildumetzové měly požadovat peníze z mýtného, aby měly na opravy silnic

video Kraje by podle Vildumetzové měly žádat peníze z mýtného

„Kraje, pokud by k tomu kroku mělo dojít, by měly požadovat, aby z výběru mýta dostaly nějaké finanční prostředky na opravy silnic,“ uvedla Mračková Vildumetzová. Požadavek zdůvodnila obavami z toho, že se v případě rozšíření mýta kamionová a nákladní doprava přesune na silnice nižších tříd ve správě krajů. Záležitostí by se měla zabývat Rada Asociace krajů.

Stanovit seznam úseků s nulovou sazbou krajům umožňuje memorandum, které loni uzavřely s bývalým ministrem dopravy Danem Ťokem (za ANO). Ministr v memorandu slíbil, že stát bude výběr krajů respektovat. „Máme nového ministra dopravy (Vladimíra Kremlíka - za ANO), jeho první věty byly velmi rozumné. Myslím, že i tady bude ochoten naslouchat, nebude dělat ukvapená rozhodnutí,“ uvedl k tomu Kubera.

„Ministerstvo dopravy dokončuje analýzu a dokončuje sdělení svého dalšího postupu v dané věci. Já se problematikou zabývám a posuzuji věcné i právní argumenty pro následující postup ministerstva dopravy,“ uvedl ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO).