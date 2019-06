S policií by k zásahům neměl chodit starosta, reagují na neštěstí v Dražůvkách samosprávy

Pokud podle Lukla a Polčáka zůstane v zákoně takzvaný institut nezúčastněné osoby, je podle nich třeba změnit metodiku, kdo by jí měl být. „Chceme úpravu metodiky, aby bylo zřejmé, na koho se má policie obrátit. To se může změnit v řádu týdnů,“ řekl Lukl. Záležitost je třeba prodiskutovat, aby nikdo nebyl vmanévrován do situací, kdy může jít – jako v Dražůvkách – o život, domnívá se Lukl.

„Máme informace od Sdružení tajemníků, že to řešili s ministerstvem vnitra a ministerstvem práce a sociálních věcí. Jejich návrh spočívá v tom, že by se policie obracela na strážníky, kteří mají rozhodně větší dispozice pro takovou činnost. Můžeme debatovat, jestli je to vhodná varianta, nebo jestli by to měl být příslušník integrovaného záchranného systému. Pro starosty je to každopádně velmi nepříjemná věc,“ uvedl Lukl s tím, že v malých obcích v podstatě jiná možnost než starosta nebo místostarosta v současnosti neexistuje.

Společné konference se kromě zástupců Svazu měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv zúčastnila i starostka Dražůvek Klára Čudrnáková, která oznámila zahájení sbírky pro pozůstalé.