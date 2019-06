Úředníci přece dodrží zákon, má jasno ministr Havlíček. Jurečka chce odpověď na audit od NKÚ

Žádný z úředníků jednotlivých resortů by si při zpracovávání reakcí na předběžnou auditní zprávu Evropské komise (EK) nedovolil obhajovat něco, co by snad bylo v rozporu se zákonem. V Událostech, komentářích to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (nestr. za ANO). Zpráva Komise tvrdí, že premiér Andrej Babiš (ANO) je ve střetu zájmů.