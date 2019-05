Vrchní soudy existovaly už za Marie Terezie, kritizuje návrhy na jejich zrušení Bureš

Povolování odposlechů při operacích Bezpečnostní informační služby, spory kolem směnek nebo insolvenční kauzy – to jsou úkoly, které mají mimo jiné na starosti vrchní soudy. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová by přitom chtěla, ať se Česko vrátí k třístupňové soudní soustavě.

O rušení vrchních článků justice mluví nová ministryně jako o vizi. „To je dlouhodobý projekt. Toho se tady zřejmě nedožiju v té funkci,“ uvedla Benešová. „Byl by to asi nejspíš nějaký návrat k třístupňové soustavě, která je pro tuto zemi přiléhavější než ta zbytnělá,“ upřesnila.

Podle předsedy pražského vrchního soudu Jana Bureše u nás přitom tento typ soudů existoval už v minulosti. „Vrchní soudy nejsou produktem polistopadového vývoje. Justice se vrátila ke standardnímu uspořádání, které tu bylo od dob Marie Terezie,“ poznamenal Bureš a poukázal na náklady, které by podle něj změna měla. „Ty ekonomické náklady jsou neúměrné, neúnosné ve srovnání s fungováním stávajícího systému,“ řekl.

Otázka, kdo by dozoroval závažné ekonomické kauzy

Vrchní soudy a vrchní státní zastupitelství mají zhruba tři sta žalobců a soudců. Pražské žalobce vede Lenka Bradáčová. Co by dělala po zrušení úřadu, zatím podle svých slov neví. „Pokud dojde k reformě nebo k nějakým velkým změnám, budu se rozhodovat podle situace, která nastane,“ řekla Bradáčová.

V případě rušení vrchních státních zastupitelství je třeba vyřešit, kdo bude dozorovat závažné ekonomické kauzy typu Mostecké uhelné nebo případ exředitele Nemocnice Na Homolce. „Kdyby došlo ke zrušení vrchního článku, tak by vznikl nějaký speciální útvar – ať už by stál osamoceně, nebo by působil u některého z krajských státních zastupitelství,“ řekla Bradáčová.