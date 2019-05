Mynářovy schůzky se soudci nejsou podle státního zástupce trestné, pouze nevhodné

Schůzky a možné pokusy o zasahování prezidentových mužů i přímo Miloše Zemana do rozhodování justice se intenzivně řeší od začátku letošního roku. Poprvé o nich informoval začátkem l dna týdeník Respekt, později o nich hovořil také bývalý předseda Nejvyššího správního soudu (NSS) Josef Baxa v rozhovoru pro Deník N, ve kterém se také kriticky vyjádřil ke vztahu prezidenta Miloše Zemana k justici.

Baxa například popsal loňskou květnovou schůzku na Pražském hradě, při které se Zemanem hovořil o možných kandidátech na funkce předsedy a místopředsedy NSS. Prezident mu přitom vyčítal některá rozhodnutí jím vedeného soudu, na což Baxa reagoval tím, že soudci jsou nezávislí. Podle Baxových slov mu také prezident řekl, že si jej dokáže představit jako předsedu Ústavního soudu (ÚS), zároveň ale naznačoval, jak by Nejvyšší správní soud měl rozhodnout v případě Zemanova sporu o jmenování profesorů vysokých škol, který měl v té době NSS na stole.

„Připomínaly výměnný obchod: 'Já vám dám funkci, vy mně rozhodnutí',“ řekl 23. ledna v před poslanci sněmovního podvýboru pro justici k tehdejším prezidentovým vyjádřením Baxa. Žádost prezidenta o odkladný účinek kasační stížnosti v kauze kolem profesorů NSS krátce po schůzce zamítl; Zeman s Baxou o případu mluvil i později. V srpnu prezident rozhodl o tom, že do čela NSS od 1. října jmenuje dosavadního místopředsedu Michala Mazance, ačkoli Baxa tuto variantu nepreferoval, Mazancovi totiž za tři roky bude 70 let a jako soudce bude muset skončit.

Baxa hovořil také o tom, že se kancléř Vratislav Mynář s poradcem prezidenta Martinem Nejedlým snažili ovlivnit jmenování místopředsedy NSS. „Údajně to byl málo příjemný, hodinu trvající rozhovor, který se neustále točil kolem konkrétních jmen soudních funkcionářů z jiných soudů, z nichž by měl být vybrán nový místopředseda NSS,“ řekl. Mazanec nicméně ve vyjádření po rozhovoru o jednání uvedl, že „byla korektní a žádný nátlak na rozhodnutí v konkrétních věcech jsem nezaznamenal“. Mazanec žádosti Hradu nevyhověl a prosadil vlastní kandidátku.

Další kontakt Mynáře se soudci se datuje do října 2017, kdy opět jednal se Šimíčkem. „V závěru mi pan kancléř položil abstraktní právní otázku, na kterou jsem odpověděl odkazem na jeden plenární nález. Poté jsem si však prošel všechny své nevyřízené spisy a v jednom z nich jsem zjistil, že se ve skutečnosti o tak abstraktní otázku nejednalo,“ řekl Respektu ústavní soudce. Otázka se dotýkala stížnosti na místní příslušnost v trestním stíhání kolem zakázek Lesní správy Lány, již měl Šimíček u ÚS na starost jako zpravodaj. Ústavní soud stížnost krátce po schůzce odmítl jako neopodstatněnou.

Při jednání před sněmovním podvýborem Mynář 23. ledna řekl, že na kontaktech se soudci nevidí nic špatného, neměli by být pokládáni za „skleníkové lidi“, s nimiž není možné se scházet. Podobně hovořil už dříve týden také prezident Zeman, podle něhož by soudci neměli žít v izolaci od lidí. Doporučení soudcům pak nejsou podle prezidenta ovlivňováním, ale vyjádřením názoru. Zeman také řekl, že kancléř Mynář by se měl sejít s ústavním soudcem Janem Filipem kvůli ústavní stížnosti, kterou prezident podal už před dvěma lety na takzvaný lex Babiš. Soudce ale řekl, že o plánované schůzce nic neví.