Králíci při porážce nebyli dostatečně omráčení, jatkám hrozí milionová pokuta

Zdeněk Jandejsek, generální ředitel společnosti Rabbit podle svých slov o kontrole neví. „O žádném správním řízení nic nevím. Možná je to správní řízení vedeno proti těm, kteří tam násilně vnikli, do zařízení, to by být mohlo, ale to, co se děje, to nemá smysl komentovat,“ řekl Jandejsek.

Se společností teď kvůli pochybení v kvalifikaci zaměstnanců veterinární správa vede správní řízení. Porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání musí ale řešit obec. „Legislativa je nastavena tak, že správní řízení za porušení tohoto zákona vede obec. Podali jsme tedy i podnět obci s rozšířenou působností, aby zahájila správní řízení. Z naší strany už správní řízení zahájeno bylo,“ doplnil Majer.