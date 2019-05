Rozhovory s lídry kandidátek do evropských voleb: Daniel Konečný (TK)

Určitě. Já budu vycházet z takzvané „best practice“ neboli nejlepší české praxe. To znamená, že to v Bruselu budu řídit jako firmu, budu makat, budu profík a budu to myslet upřímně. A to by mělo stačit.

Ano, je to přesně tak. Je to o tom, abychom jim nalili jejich vlastní medicínu. Koneckonců, Karel Čapek už před více než sto lety říkal, že veřejný humor je odborná kritika veřejného života.

Takže si to zopakujeme, já jsem Dan Konečný a jsem tvůj osobní kandidát do europarlamentu. Přicházím do Bruselu proto, abych ti dokázal vydobýt vše, co od Evropy očekáváš. Já, europoslanec, budu chtít dotované kupony na pivo pro každého Čecha, aj Moraváka a Slezana. Prostě dotace do každé rodiny, na přímo, bez byrokracie a bez odklonu, rozuměj: krádeží.

Když se člověk podívá na stránky kandidátky Tvůj kandidát, čte, že chcete zmonitorovat Unii a podívat se na zoubek fungování rozhodovacích mechanismů Evropské unie.

Určitě. To se dotýká například mých programových cílů v otázce reformy Evropské unie, a to je třeba o tom, že by ty dotace měla Unie vlastně vyplácet přímo na naše účty. No, jak toho vlastně dosáhnout? Tak, že se bude transformovat na akciovou společnost a každý rok 23. 12. nám to vyplatí přímo na náš účet ve formě dividend. To je jedno z těch konkrétních opatření.

Evropská unie je „složitá“, „nedosažitelná“, „nepružná“, „odosobněná“, „leckdy má patent na rozum“ a „poučuje nás, místo aby řešila“. Jak se to podle vás projevuje?

No, má málo empatie pro hlavní programové body, které prosazuji. My chceme více piva, více peněz a více sexu.

Jakým způsobem dosáhnout třeba právě toho posledního bodu, v případě hlasování Evropského parlamentu o návrzích Evropské komise?

Já bych se zeptal vás i budoucích kolegů europoslanců, zda mají něco proti sexu.

Proti sexu asi nemá nikdo nic.

Přesně tak. Takže prosazujeme věc, která je společná, máme shodu, tudíž na to můžeme třeba založit nějakou frakci a prosadit to.

To každopádně. Jak by ale měl vypadat legislativní předpis, který by to umožňoval?

Já nevím, až se dostanu do toho europarlamentu, tak to samozřejmě budu řešit.

Napadá mě, když čtu slogany, které se objevují v rámci kampaně, co byste dělal, kdybyste se do Evropského parlamentu skutečně dostal?

Tak jak jsem říkal, budu to tam řídit jako firmu. To by mělo stačit. Můj slogan, takový, který jste možná ještě neviděl, je: „Dycky Česko, hnací motor Evropské unie“.

Do jaké frakce byste se chtěl zařadit v případě, že byste se dostal do řad Evropského parlamentu?

To je velice zajímavá otázka. Děkuji za ni. V europarlamentu existuje jeden poslanec za německou stranu Die Partei, neboli Strana, pan Sonneborn. Myslím si, že je přirozeným kandidátem na společné vize a cíle.

Dvojí kvalita potravin, téma, které se teď řeší na národní úrovni, téma, které se řešilo na evropské úrovni. Váš plakát říká, že Němci budou jíst naše a my jejich.

Přesně tak. (Ukazuje plakát.) Rázně vyřeším dvojí kvalitu jídla, souhlasím s tím, že je to jedno z hlavních témat letošních eurovoleb. Je to opravdu o tom, že našim sousedům zabereme dvě nebo tři spolkové země, vezmeme si jejich jídlo a dáme jim to naše.

To ale nevyřeší dvojí kvalitu jídla, ta bude stejně existovat, jenom bude existovat jinde.

To máte pravdu, ale budeme jíst dobré jídlo. Kvalitní.

Takže dvojí kvalita by měla zůstat, ale měl by být určen stát, který by měl nižší kvalitu konzumovat třeba za nás.

To říkáte vy.

No, já jsem to tak pochopil. Pokud by byly vybrány tři spolkové země… Které by měly dostat české jídlo?

Tam, kde jsou nejbližší německé prodejny s jídlem, to víme, kolem hranic. Ne, samozřejmě, dvojí kvalita je problém, mělo by se to vyřešit. Ale to moje řešení je, myslím si, unikátně efektivní a pro všechny prosaditelné.

Přiznám se, že jsem ve vašem programu nenašel řešení širších geopolitických problémů, možná jsem se jen špatně díval. Sankce proti Rusku, o těch se hlasuje každým rokem v rámci struktur Evropské unie, pravda, spíše na Evropské radě než v Evropském parlamentu.

Děkuju za tento dotaz, považuji ho za širší dotaz k našemu vztahu s velmocemi, to znamená nejenom Rusko, Čína, ale i Spojené státy. Zde bych chtěl říci, že nejsme žádná velmoc, ale je dobré mít ambiciózní projekt, který upoutá velmoci a nás všechny donutí hezky spolupracovat.

V tomto smyslu mám tunel Blanka neboli projekt tunelu Blanka 2, který protáhneme až do Bruselu. Je to absolutně unikátní záležitost, je to jedno z těch hesel: „Vy nám, my vám“. Je to projekt vysokorychlostní Evropy, 70 kilometrů v hodině, 900 kilometrů délka, 163 kilometrů na našem území a řešení zaměstnanosti na deset let, 100 tisíc pracovních míst. Chci ještě říct, že propagované projekty Hedvábná stezka nebo i kanál Odra–Dyje jsou proti tomu vlastně úplně z mateřské školky.

No, Hedvábná stezka by popravdě řečeno byla asi delší než tunel, který začíná v Praze a končí v Bruselu.

Máte pravdu, ale zapomněl jsem dodat, že se bude kopat bez mechanizace, to znamená, že spotřeba pracovníků bude vyšší, výrazně vyšší než u zmíněného projektu Hedvábná stezka.

Co se týče Ruska, vidím, že vaše mapa končí někde za Ostravou.

Nenene.

Tím jsme začali, vztahem k Rusku a případně dalšími protiruskými sankcemi. Tunel z Bruselu do Prahy nebo z Prahy do Bruselu, ten s tím asi úplně nesouvisí.

Mohl souviset až s Londýnem, ale jak víme, brexit nám to trochu zkazil, takže zatím končí v Bruselu.

Brexit, sám jste to nakousnul. Kdy by měla Británie opustit struktury Unie? Ještě před 31. říjnem?

To já absolutně netuším. Myslím si ale, že brexit je pro nás fantastickou příležitostí k „českofonii“. Zaveďme tento termín. Znamená prosazování českého jazyka, českých hodnot, české kultury, protože koneckonců až půjdou Angličané pryč, tak jediný stát, který má angličtinu jako mateřštinu, je Irsko. To má jen čtyři miliony obyvatel. My máme deset. Můj program souvisí s tím, aby se celá Komise, všichni úředníci orgánů EU naučili česky, vyslovovali správně „ř“ a „pivo“ bylo označení piva v celé Evropské unii.

Další úžasný dopad brexitu je krásné sloveso, které máme teď v našem jazyce, a to je brexitovat. Význam je jasný, je to třeba slečna, která jde na večírek, je tam do dvanácti, oznámí všem, že už jde domů, a pak tam ještě dvě nebo tři hodiny zevluje. A to je právě to brexitování. Krásné slovo.

Czexit? Mělo by Česko v budoucnosti czexitovat, nebo nikoliv. Nebo je podmínkou váš poměrně komplexní návrh na reformu Evropské unie?

Já chci říct, že hnutí Tvůj kandidát je unikátní, protože je Evropa ano i Evropa ne. A ještě je pro zbylých 87 procent voličů, kterým je Evropa šumafuk a evropské volby taky. Takže já jsem skutečně „catch all“ hnutí.