Čističky odpadních vod zahlcují vlhčené ubrousky. Do toalety totiž nepatří

Vlhčené ubrousky jsou v českých domácnostech skutečně doma. Nejčastěji jako vylepšený toaletní papír pro malé děti. A právě za ten je mnozí zaměňují a splachují do toalet. Vlhčené ubrousky spláchnuté do záchodů jsou problém z toho důvodu, že to není tekutý odpad a namotávají je česla. „Vlhčený ubrousek se ve vodě, v kanalizaci, nerozpadne, zůstává stále vlhčeným ubrouskem,“ uvedl Jaroslav Pollert z katedry zdravotního a ekologického inženýrství ČVUT v Praze.

Česla bubenečské čistírny neúnavně pracují čtyřiadvacet hodin denně, aby vlhčené ubrousky a další odpadky zachytila. Je patrné, jak ubrousky i po putování kanalizací drží vcelku. Co vidět není, je silný zápach.

Problém s vlhčenými ubrousky roste s jejich popularitou. Statistika Pražských vodovodů a kanalizací to jednoznačně potvrzuje. „Tím, jak se na trhu etablovaly, lidé je stále více používají, tak ten trend je vzrůstající, v roce 2000 jsme z těch shrabek odváželi denně zhruba pět tun nečistot, v loňském roce už to byl dvojnásobek,“ uvedl čísla mluvčí Mrázek.

Tomu, co ubrousky se zbývajícím odpadem vytvoří, se říká shrabka. Pražská čistírna odpadních vod jí denně zachytí na deset tun. Ubrousky se tu mění v šedivou masu. Shrabce naprosto dominují. Tu pak čeká odvoz na čtrnáct kilometrů vzdálenou skládku ve středočeských Úholičkách.

Ubrousky se vrší na skládce. Co s nimi bude dál, nikdo neví

„Odpad je přivezen do skládkového tělesa, kde je zapracován kompaktorem, v ten samý den, kdy je navezen,“ řekl předseda představenstva FCC Regios v Úholičkách Libor Luňáček. Ubrousky není možné zlikvidovat ve spalovně. Je to znemožněno tím, že jsou po spláchnutí do toalety nasáknuté vodou. „Obsahují velké množství vody, takže se musí předupravit, to znamená vysušit. Je to energeticky náročné, co je energeticky náročné, to je i finančně náročné,“ dodal šéfredaktor Průmyslové ekologie.

Vlhčené ubrousky z pražské kanalizace tak zcela zbytečně zvětšují už tak velkou skládku. Ta vypadá, aspoň z východní strany, kde je už takzvaně uzavřená, jako nevinný kopec porostlý travou. „Když doskládkujeme v daném sektoru, tak skládku musíme rekultivovat, tedy upravujeme její vzhled, její dotvarování,“ doplnil Luňáček.