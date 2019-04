Průměrný plat lékařů ve státních nemocnicích loni překonal 85 tisíc. Polepšily si i sestry

Zaměstnanci navíc upozorňují, že vyšších výdělků, které se promítají do zmíněných průměrných příjmů, dosahují hlavně díky mnoha hodinám přesčasů.

„Skutečně se ty platy objektivně zvýšily. Ta situace dnes není zdaleka tak špatná jako třeba před třemi, čtyřmi lety, a nemocnice naopak potřebují investovat už do svého rozvoje. Potřebují opravovat operační sály. Budeme se bavit asi o nějakém základním navýšení, možná do pěti procent,“ říká ministr zdravotnictví Vojtěch.

Primář Martin Čihař šéfuje v pražské Nemocnici Na Bulovce oddělení péče o nedonošené a nemocné novorozence. Po 32 letech praxe pobírá základní plat bez přesčasů a odměn 56 tisíc hrubého. Mladému nastupujícímu lékaři může nabídnout tabulkový plat necelých 32 tisíc.

„To, o co nám jde a co může našemu zdravotnictví pomoct, jsou peníze pro mladé lékaře. A uvědomte si, že lékař, který je zde pět let, má tabulkový plat kolem 36 tisíc,“ říká primář Neonatologického oddělení Nemocnice Na Bulovce.

Třeba v pražské Nemocnici Na Bulovce byl loni průměrný plat lékaře 75 tisíc korun hrubého. Základní plat ale tvořil jen polovinu této částky, druhou polovinu si lékaři vydělali díky službám, odměnám a přesčasům, upozornil redaktor ČT Petr Vašek.

„Pokud se platy dostávají do této úrovně, potom se jedná ovšem o dva pracovní úvazky – jednoznačně jde o velké množství přesčasových hodin,“ vysvětluje Čihař.