Hasičem roku se stal velitel stanice ve Dvoře Králové. Bodoval i hasičský zásah v pražském hotelu Eurostar

Právě nacházení řešení ve složitých situacích nebo vysoké pracovní nasazení jsou vlastnosti, které u něj oceňují ostatní. Podle Davida Kareše by měl být hasič hlavně obětavý. Měl by to být profesionál psychicky i fyzicky odolný. Měl by to být člověk schopný ovládat speciální stroje, techniku, postupy, to nejtěžší v místech, odkud jiní utíkají.

Zásahem roku se stalo hašení pražského hotelu Eurostar David

První místo! Pražští hasiči vyhráli kategorii Zásah roku 2018 za úspěšný zásah pro požáru v hotelu v Náplavní ulici. pic.twitter.com/sR4PZpR0MX — Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) April 11, 2019

Za nejlepší zásah pak byl označen zákrok pražských hasičů při požáru pražského hotelu Eurostar David v Náplavní ulici. Hasiči tehdy z hořícího hotelu zachránili 40 zahraničních hostů. 120 profesionálů uhasilo oheň za jednačtyřicet minut.

I tak se ale tento požár zařadil mezi nejtragičtější od vzniku Česka. Přímo na místě zemřeli dva cizinci, další tři pak zemřeli později v nemocnici. Škody na majetku se vyšplhaly na 20 milionů.

Následné vyšetřování ukázalo, že se v hotelu nedodržovaly základní bezpečnostní předpisy. Nebyl zapnutý ani protipožární alarm, údajně proto, aby nerušil hosty.