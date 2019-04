Pochybila hlavně čínská strana, říkají o vypovězení tchajwanského zástupce koaliční politici

Lubomír Zaorálek předpokládá, že po čtvrtečním jednání zahraničního výboru Poslanecké sněmovny, kde experti stran na zahraniční politiku o incidentu s ministryní Novákovou hovořili, se nic takového již nebude opakovat. „Připadá mi, že jsme se dozvěděli, co se odehrálo, a řekli jsme, jak by to mělo vypadat do budoucna,“ podotkl.

Podle Jaroslava Bžocha ale konečné rozhodnutí nepřišlo od české strany. „Nebylo to vyhození tchajwanské delegace, ale konzultace s nimi. Sami vyhodnotili situaci, že bude lepší, když odejdou,“ upozornil. Dodal, že stejně šlo o „nešťastné řešení“. „Měli tam zůstat. Myslím si, že se mohl poroučet s klidem čínský velvyslanec a nic hrozného by se taky nestalo,“ řekl poslanec ANO.

Nemyslí si to ale senátor Marek Hilšer. Podle něj byl výsledek (tedy odchod tchajwanského zástupce) pro Česko ponižující. „Paní ministryně měla jasně říci, že pokud byl pozván zástupce Tchaj-wanu, tak na akci zůstane. Neměla přistupovat na ponižující roli pro Českou republiku, kdy vlastně poslouchala příkazy velvyslance Čínské lidové republiky. To byla chyba,“ zlobí se.

Tehdy po setkání českého ministra s dalajlamou následovalo takzvané prohlášení čtyř, ve kterém vrcholní čeští představitelé konstatovali, že „osobní aktivity některých českých politiků nejsou výrazem změny oficiální politiky ČR“.

Podle Zaorálka ale nyní dohodu porušila naopak Čína. „My jsme tehdy porušili linii, která se dohodla. Proto jsem souhlasil s tím, že se stalo něco, co nemělo posvěcení vlády, a my se vracíme k tomu, co se dohodlo, a budeme to držet. A stejně tak dneska. Když se přijde z čínské strany s něčím, co posouvá linii, nemáme ustupovat, a máme ji držet,“ řekl.