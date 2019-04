Na úklid se hledá žena, za kasu důchodkyně. Pracovní inzeráty mnohdy diskriminují

Tuzemské firmy často hledají nové zaměstnance podle diskriminačních kritérií – například když předjímají, že úklid by u nich mohla zastat žena a za kasu by si měla sednout důchodkyně. Vyplývá to z kontrol Státního úřadu inspekce práce, který loni prověřil 258 zaměstnavatelů a nerovný přístup zjistil u dvou set z nich.