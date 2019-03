Babiš a Zeman jednali v Lánech. Prezident nevidí důvod, proč by měl končit šéf ÚOHS

Prezident Miloš Zeman nevidí důvod, proč by měl nyní Petr Rafaj opouštět křeslo předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Hlava státu to uvedla v rozhovoru pro Českou televizi před večerní schůzkou s premiérem Andrejem Babišem. Rafaj ale bude okolnosti mýtného tendru vysvětlovat předsedům koaličních stran: premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) si ho chtějí pozvat na schůzku. Premiér to uvedl po společné schůzce s prezidentem v Lánech. Vedle toho spolu jednali i o ekonomice a brexitu.