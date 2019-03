K místopředsedovi ANO Faltýnkovi přišla policie. Není z ničeho podezřelý, ujistil jeho advokát

Na třetím dnu 27. schůze Poslanecké sněmovny chybí předseda největšího poslaneckého klubu, omluvil se bez udání důvodu. Že u Jaroslava Faltýnka zasahuje policie, uvedl Český rozhlas s odkazem na jeho advokáta Josefa Bartončíka.

„Pokud nějaké úkony trestního řízení probíhají a ony probíhají, naprosto jistě se netýkají žádného podezření vůči panu Faltýnkovi. Ten může být maximálně v pozici svědka,“ řekl advokát. Dodal, že jde o kauzu, „která se ho absolutně netýká“, neupřesnil však, o kterou kauzu jde.

Národní centrála proti organizovanému zločinu od čtvrtečního rána zasahuje na více místech. Policisté přišli do sídla společnosti Kapsch, která provozuje mýtný systém, i do bytu jejího generálního ředitele Karla Feixe. Zároveň policisté z NCOZ dorazili do Brna na radnici městské části Brno-střed a do sídla Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.