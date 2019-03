Oslabené podniky, hlad po vakcínách a přetížené laboratoře. Spalničky se dál šíří Českem

Siemens v Trutnově, redakce Českého rozhlasu v Hradci Králové nebo interní oddělení svitavské nemocnice – to je jen zlomek podniků a institucí, které musely poslat část zaměstnanců do karantény kvůli obavě, že by mohli být nakaženi spalničkami. Počet případů je velmi vysoký, již nyní, kdy rok ještě není ani ve čtvrtině, již jich je více než loni za celý rok.

Od počátku roku do začátku tohoto týdne onemocnělo spalničkami 269 lidí. Nemocní jsou ve dvanácti ze čtrnácti krajů, bez nákazy jsou Karlovarský kraj a Vysočina. Nejvíce případů – totiž 84 – zaznamenala Praha, kde byla už loni vyhlášena epidemie spalniček.