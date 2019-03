Spalničkami se v lednu a únoru nakazilo 170 lidí, skoro jako za celý loňský rok

„Ze 170 onemocnění je 162 klasifikovaných jako potvrzené a 53 případů není dosud v systému definitivně uzavřeno,“ uvedl Státní zdravotní ústav. Nemocní jsou v 11 ze 14 krajů, bez nákazy jsou jen Karlovarský a Olomoucký kraj a Vysočina. V Praze, kde byla už loni vyhlášena epidemie spalniček, bylo 76 případů, v Pardubickém kraji je 29 nemocných a 24 v Moravskoslezském. Tam také přibylo nejvíc případů v posledních dvou týdnech. Zatímco v lednu přibývalo v Česku kolem deseti nových případů týdně, v únoru to bylo přes 30.

Šestačtyřicet nemocných je ve věkové kategorii 35 až 44 let. Tuto věkovou skupinu podle odborníků méně chrání očkování v dětském věku, protože dostávala jen jednu dávku vakcíny, zatímco mladší dvě. Imunita se vytváří také po prodělání choroby. Přes dvacet nemocných bylo ve věku 25 až 34 let nebo 45 až 59 let, ale také u dětí od jednoho roku do čtyř let. Dalších 14 nemocných dětí bylo mladších.

Podíl očkovaných klesl na 84 procent

Očkované jsou povinně všechny děti, u nichž to zdravotní stav povoluje ve 13. až 18. měsíci věku a znovu v pěti až šesti letech. Někteří rodiče ale očkování odmítají nebo odkládají, jejich děti pak nesmí do školky.

Spalničky se nemohou dál šířit, pokud má očkování aspoň 95 procent dětí do tří let. V roce 2007 mělo očkování zhruba 98 procent dětí do tří let. Od roku 2013 podíl každoročně klesá. Předloni bylo očkovaných necelých 84 procent chlapců a děvčat.

Onemocnění se šíří kapénkami a je vysoce nakažlivé. Inkubační doba spalniček, tedy čas od vniknutí původce nákazy do organismu po první příznaky, je sedm až 21 dní. Při léčbě je ze zákona povinná hospitalizace na infekčním oddělení a izolace po dobu sedmi dnů od objevení vyrážky.