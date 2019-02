Unikátnímu jezeru Milada se rýsuje nová budoucnost. Stát tady chce investovat

A není to jediný problém. Milada totiž spadá hned pod tři města. Chabařovice chtěly chatovou oblast, ale kvůli uhlí, které pořád zůstává v podzemí, nedostaly svolení báňského úřadu. „Zájemci se už rezervovali, ale potom to muselo skončit,“ říká starosta Chabařovic Josef Kusebauch (SNK ED).

Vláda má teď rozhodnout, jestli se dál snažit jezero předat, nebo tu začít investovat. A to ještě letos. Stát by rád vypořádal pozemky v okolí jezera Milada do konce roku 2020 a u druhého jezera Most, které leží vedle Milady, ještě do konce letošního roku.

Vyloučit se musí ale i možná nedovolená podpora. A pokud už vlastníkem pozemků nebude stát, nebude možné poskytovat prostředky na provozní činnost související s jejich údržbou.

Milada má být vzorem pro ostatní

O převodu pozemků a závazků z Palivového kombinátu Ústí (PKÚ) stát už totiž několik let vede s obcemi debatu. Už na začátku byla stanovena tzv. zájmová území, která jsou předmětem vypořádání. Tato území, včetně plochy vlastních jezer, mají rozlohy několika set hektarů. „V oblastech obou jezer se vytváří podmínky, které jsou unikátní a které do současné doby nebyly v Česku nikde realizovány,“ řekl David Hluštík z ministerstva průmyslu a obchodu.

/*json*/{"map":{"lat":50.66395263704104,"lng":13.950301438098224,"zoom":12,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.655936264531505,"lng":13.950920104980469,"type":1,"description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Podmínky dalšího využití ploch se musí podle něj řešit v případě Milady velmi podrobně tak, aby je bylo možné později uplatnit i na jiné lokality. Těžba totiž bude postupně končit v dalších velkolomech na hnědé uhlí. Celkem bude zatopeno šest hnědouhelných dolů. A podle návrhu by se ve vzdálenější budoucnosti propojily vodními kanály, což by mělo ušetřit náklady na provoz. „Mohly by se ovládat z jednoho místa,“ vysvětluje ředitel Palivového kombinátu Petr Lenc.