Česko zasypal sníh, nehoda kamionu v Budějovicích zastavila tah na Linec

Ve čtvrtek večer a v noci v Jihočeském kraji (stejně jako na jiných místech republiky) hustě sněžilo, silničáři jezdili s veškerou technikou, nejvíc na Českobudějovicku, až do druhé hodiny ranní. Silnice jsou sice sjízdné se zvýšenou opatrností, na Českokrumlovsku, Jindřichohradecku a Prachaticku ale fouká silný náporový vítr a hrozí sněhové jazyky – a počasí v kraji dopravu zkomplikovalo hned ráno.

V Českých Budějovicích se na světelné křižovatce u obchodního domu Tesco převrátil kamion a policie ve tři čtvrtě na sedm ráno silnici E55 zcela uzavřela. „Kamion bude vyprošťován minimálně jednu hodinu. Řidiči musí počítat s odklonem dopravy,“ uvedla krajská policejní mluvčí Štěpánka Uhlířová.

Namrzlé dálnice

Nejedná se přitom o jediný region s dopravním omezením; pro nákladní vozy stále zůstávají zavřené silnice v Libereckém kraji z Mníšku do Raspenavy a z Rynoltic do Hrádku nad Nisou. Nákladní auta nemohou ani na silnici I/56 mezi Frýdlantem nad Ostravicí a Horní Bečvou na Vsetínsku, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko, zavřená pro ně je i silnice I/11 z Jablonného nad Orlicí do Červené Vody přes Suchý Vrch a vozy těžší než 12 tun nemohou ani na komunikaci mezi Drnovicemi a Podomím na Vyškovsku.

Silnice ve vyšších polohách Česka většinou pokrývá uježděná vrstva sněhu krytá posypem, v některých místech se mohou objevit i sněhové jazyky. Na níže položených komunikacích je někde rozbředlý sníh, jinde jsou po chemickém ošetření mokré, ale mohou namrzat.

Dálnici D10 mezi Brandýsem a Rynolticemi kvůli námraze ošetřují sypače. Varování před možnou námrazou platí i pro čtyřproudou silnici z Liberce na Turnov a policie hlásí ledovku i u Vlašimi a na pomezí Rakovnicka a Berounska v obcích Svatá, Hudlice, Broumy, Roztoky a Zbečno. Řidiči by měli být velmi opatrní i na 263. kilometru D35 a na Šumpersku a Jesenicku a námraza je také na D1 na mostě mezi Ostravou a Bohumínem.

Pátek přinese nové sněžení

V pátek odpoledne se navíc má přidat další sněžení; denní maxima se mají během posledního pracovního dne pohybovat mezi minus a plus dvěma stupni Celsia, na východě a severovýchodě území se pak čeká celodenní mráz v rozmezí od minus čtyř do minus jednoho stupně.

Do Čech se má sníh vrátit už během dopoledne, přičemž ve středních a severozápadních Čechách by se mělo podle meteorologické předpovědi jednat o déšť se sněhem. Odpoledne a večer má sněžení postoupit i na Moravu a do Slezska, sněhové srážky se pak očekávají i v sobotu s hranicí 600 metrů nad mořem (v případě severozápadních Čech jde až o 900 metrů).