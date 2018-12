Lidem v exekuci může ze mzdy zůstat víc. Bude to na úkor věřitelů, varují exekutoři

video UDÁLOSTI: Nově by se měla zhruba o třetinu zvýšit částka, na niž exekutor nedosáhne

Člověk, který je v exekuci, dnes dostane ze své mzdy maximálně 9300 korun. To odpovídá platu 15 tisíc čistého. Pokud vydělává více, exekutor vše zabaví. Nově by se měla hranice zvýšit tak, že zadluženým lidem zůstane příslušný podíl až do 25tisícového výdělku.

„Je potřeba vyslat signál, že se vyplatí, aby pracovali, aby vydělávali víc, aby nepracovali načerno, aby svoje příjmy přiznávali,“ zdůvodnil připravovanou změnu ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO).

Pro, nebo proti zájmům věřitelů?

Že je černá práce u zadlužených lidí problém, připouštějí i oni sami. „Když mně zůstane nezabavitelná částka 6200, tak z toho nemám na chleba, nemám z toho na bydlení. (…) Když dělám načerno, dostanu všechny peníze, co si vydělám. Exekutor na to nemůže,“ srovnala žena, která splácí jedenačtvrtmilionový dluh na nájmu v městském bytě.

Část opozičních stran dává najevo, že s Kněžínkovou úpravou nemají problém. „Ve výsledku z toho budou mít prospěch věřitelé, potažmo také stát,“ míní Marek Výborný z KDU-ČSL. Naopak Hana Aulická Jírovcová z KSČM soudí, že se mnoho nezmění. „Ani s výší, která je navržena, se lidem nevyplatí jít do zaměstnání, aby museli hradit své další dluhy,“ obává se.