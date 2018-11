Krkonošský park bude nabízet „ekologické“ vánoční stromky. Odradit mají i zloděje s pilkou

Stromky s certifikátem budou v prodeji 19. prosince od 9 hodin ráno, a to ve Vrchlabí před budovou správy KRNAP. „Jednak to považujeme do jisté míry za reklamní akci toho, že Krkonošské lesy jsou obhospodařované ekologicky a mají certifikace FSC, a zároveň je to taková prevence, aby lidi nemuseli chodit s pilkou do lesa krást,“ vysvětlil mluvčí Krkonošského národního parku (KRNAP) Radek Drahný.