Lékaři Na Homolce provedli už 150. robotickou operaci srdce. Metoda je přesnější i šetrnější

Jaroslav Dvořák podstoupil operaci srdce teprve před měsícem, musel na ni kvůli nedomykavost mitrální chlopně, která umožňuje krvi proudit z levé síně do levé komory. Dnes by tomu ale jen těžko někdo věřil, protože se v těchto dnes pomalu vrací do práce.

Zákrok provedli lékaři miniinvazivně – tedy bez otevření celého hrudníku – a za pomocí robota. „Tam jde jenom o to, že mám nařízlé svaly, takže ty svaly musí srůst,“ řekl Dvořák s tím, že už bez problémů dokáže uzvednout i osmdesátikilovou desku.

Na operaci šel naštěstí Jaroslav Dvořák dřív, než začal mít příznaky, jako je například dušnost. Chlopeň proto ještě nebyla moc poškozená a šla dobře opravit.