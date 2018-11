Čeští rodiče věří mýtům o očkování, hrozí návrat vážných nemocí

Očkování se podle slov odborníků v dnešní době stalo „obětí vlastního úspěchu“. Patří k nejúspěšnějším preventivním metodám, celosvětově zachránilo stamiliony životů a další stamiliony lidí uchránilo před trvalými následky, které by jinak vznikly jako důsledek infekčních chorob. Právě vymizení závažných onemocnění díky očkování v mnohých vzbuzuje mylnou domněnku, že vakcinace není již zapotřebí.

„Co by moje matka dala za to, kdybychom byli očkovaní“

Příkladem nebezpečné choroby, kterou očkování v Česku téměř vymýtilo, je dětská obrna. Dnes v republice žije kolem tisícovky lidí po obrně, všichni ale onemocněli ještě před rokem 1960, kdy se proti ní začalo očkovat.

Patří mezi ně Eliška Bébrová, která tuto nemoc prodělala, když jí byly dva roky. Očkovat se začalo až 12 let nato. Po napadení virem ochrnula na celé tělo, dodnes má kvůli nemoci problémy s nohama. „Moje matka co by za to dala, kdybychom byli očkovaní a zůstali jsme zdravými dětmi,“ říká Bébrová, která se profesně jako lékařka věnovala právě infekcím.

Obrna přitom stále může být hrozbou. „Vzhledem k situaci ve světě rozhodně tuto nemoc nemůžeme podceňovat,“ upozorňuje epidemioložka ze Státního zdravotního ústavu Jitka Částková s tím, že se nemoc objevuje ve východním Středomoří či v Africe.