Karlova univerzita poprvé absolventovi odejmula tituly kvůli plagiátorství

O tituly přišel absolvent Husitské teologické fakulty UK, který na fakultě vystudoval dva programy. Obě diplomové práce obhájil loni 26. září. Přezkumná komise školy ale potvrdila, že šlo o plagiáty.

Podle rektora se diplomové práce kontrolovaly v antiplagiátorských programech. V běžně používaném softwaru Theses byla shoda nízká, na nesrovnalosti ale ukázal další systém Turnitin, který škola má. „Jakmile byl náznak, tak jsme to začali řešit hned,“ uvedl Zima. Řízení o vyslovení neplatnosti vykonání obhajoby diplomových prací začalo 12. července.

Zástupci univerzity navíc zjistili, že diplomové práce vznikaly bez průběžné spolupráce s vedoucím. To lze v daném kontextu chápat jako projev utajování skutečného postupu při zhotovení textu obou diplomových prací, řekl mluvčí. Vedoucího práce podle rektora žádný trest nečeká. „Neshledali jsme nic, co by tam bylo zásadního a špatného,“ řekl.