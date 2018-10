S opravdovými hrdiny dostali vyznamenání také lidé z klubu podporovatelů prezidenta, míní předseda Pirátů Bartoš

V té souvislosti Bartoš jmenoval již dříve vyznamenaného Daniela Hůlku nebo Helenu Vondráčkovou. „Teď se pokračovalo. Byl tam pan Krampol, byl tam Michal David. Je to takový divný výběr,“ uvedl Bartoš s tím, že nejproblematičtější vyznamenanou osobností byl podle něj slovenský podnikatel Pavol Krúpa .

Politické názory by se při udělování státních vyznamenání podle Bartoše měly reflektovat. „Já si myslím, že by to mělo hrát roli,“ uvedl. „Bohužel jsou tady politické strany, jejichž boj je všechno jiné než boj za liberální demokracii,“ řekl.

Ocenění si tak nezaslouží komunisté, domnívá se Bartoš. „Nemyslím, že zrovna příznivci komunistické strany, a i třeba nějací umělci doby socialismu, i přes to, že byli masivně oblíbení a lidé si jejich písničky pouští, by si zasloužili nějaké uznání v kontrastu s tím, že státní vyznamenání dostávají lidé za vědu nebo za významné sportovní výkony,“ dodal.

Bartoš: Nominace Sýse nestála a nepadala s hlasem Pirátů

Miloš Zeman čelí kritice mimo jiné i za vyznamenání levicového básníka Karla Sýse. Na ocenění jej přitom letos na jaře doporučili také někteří pirátští poslanci. Ivan Bartoš v pořadu Interview ČT24 zdůraznil, že se tak stalo omylem. „Došlo tam k předřazení bodu, kde se o tom hlasovalo jmenně, a my jsme omylem ten hlas panu Sýsovi dali. Nicméně jeho nominace nestála a nepadala s hlasem Pirátů,“ uvedl.

Kvůli tomuto nedopatření podle Bartoše Piráti přijali opatření. „Ve věcech jmenných tohoto typu důkladně procházíme veškeré navrhované osoby,“ uvedl.