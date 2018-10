Epidemie ještě není na obzoru, ale k očkování proti chřipce je poslední příležitost, říká hygienička

Zima a sychravo není to jediné, co zcela bez výjimky přináší každý podzim. Ruku v ruce s chladnějším počasím jde také chřipková sezona. Zatím se neprojevuje „pravou“ chřipkou, ale jen lehčími virózámi, proto je také stále čas i na očkování. To ovšem v Česku nijak zvlášť netáhne. Minulou zimu přitom byl vrchol chřipkové sezony obzvláště dlouhý a na komplikace s chřipkou spojené zemřelo nebývalé množství lidí.