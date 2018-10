Živě: Poslanci si připomínají sté výročí založení samostatného československého státu

Poslanci si v pátek připomínají 100. výročí vzniku samostatného československého státu, k událostem z 28. října 1918 by měli přijmout deklaraci. Následně by Sněmovna měla schvalovat například zmírnění podmínek pro oddlužení lidí v dluhové pasti nebo novelu služebního zákona, která by měla více otevřít státní správu odborníkům zvnějšku a usnadnit odvolávání vedoucích pracovníků.