Komunisty povede dál Vojtěch Filip. O jeho odvolání ústřední výbor ani nehlasoval

Komunisté ve volbách přišli o své zastoupení v Senátu a ztratili 1200 obecních křesel. Filip přiznal, že výsledek voleb je zklamání. Podle něj ale za výsledek nesou odpovědnost funkcionáři na všech úrovních. Upozornil také na to, že ve srovnání s dalšími stranami mají komunisté stále relevantní počet mandátů na komunální úrovni a že typu voleb musí mimo jiné přizpůsobit kampaně.

Právě Skála hovořil o tom, že by vedení strany mělo odstoupit. „Jsem šokován. Když někdo stojí v čele strany, prohraje čtyři volby po sobě a každý ten další výsledek je horší ještě než ten předchozí, tak nerozumím tomu, proč není uvolněn prostor k zásadní změně,“ prohlásil Skála. Není ale členem užšího vedení strany a sobotního sjezdu ústředního výboru se tak neúčastní.

Místopředseda strany Václav Ort v sobotu novinářům řekl, že zástupci strany nebudou sobotní jednání komentovat před jeho skončením. Závěry chtějí oznámit na tiskové konferenci ve 14:30.

Ústřední výbor se schází obvykle jednou za čtvrt roku. K jeho svolání se rozhodli členové vedení podle mluvčí Heleny Grofové kvůli obavám z toho, že by na řádném zasedání výboru v prosinci bylo hodnocení voleb časově náročné a nezbylo by dost času na to probrat přípravu na evropské volby v květnu příštího roku.

Šéf komunistů neplánuje žádat spolustraníky o důvěru, jak to má v úmyslu předseda ČSSD Jan Hamáček na souběžném jednání sociální demokracie v Hradci Králové.