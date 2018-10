Senátní volby zůstanou dvoukolové, australský model neprošel

Volební účast ve druhém kole senátních voleb bývá tradičně velmi nízká a řadu let se diskutuje, jak volby zatraktivnit. Právě to měla za cíl tato novela, australský model totiž de facto slučuje obě senátní kola do jednoho a lidé by tak museli k urnám jen jednou. Změnu navrhlo čtrnáct senátorů z ČSSD, KDU-ČSL, STAN, ODS, SZ i ANO.

Návrh počítal s tím, že už by kandidáti na senátory nebyli na samostatném volebním lístku, ale figurovali by na společném. Každý volič by pak měl očíslováním určit pořadí alespoň tří z nich podle svých sympatií. Pokud by některý z kandidátů dostal nadpoloviční většinu prvních pořadí, byl by zvolen.

V opačném případě by se mezi úspěšnější kandidáty přerozdělovaly hlasy odevzdané nejméně úspěšnému adeptovi, a to podle pořadí, jak se úspěšnější uchazeči na hlasovacích lístcích umístili. Nejvíce by takto dodatečně získal kandidát, kterého by voliči nejméně úspěšného kandidáta zařadili nejčastěji na druhé místo.