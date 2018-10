Reklama na alkohol by se měla omezit, není to dobrý příklad pro mladé, plánuje ministr

přehrát video Adam Vojtěch: Reklama na alkohol by se měla omezit

Před měsícem se člověk předávkoval psychotropní látkou, která dosud nebyla klasifikována jako droga. Vy říkáte, že předložíte návrh nařízení, které by seznam rozšířilo. Proč až ex post? Vláda už dnes (ve středu) schválila to nařízení, to je třeba říci. Samozřejmě trh s drogami se vyvíjí a na tyto látky, které jsou syntetické, přijdeme právě až ex post, protože byly nové. Myslíte, že experti, policisté a odborníci na závislosti třeba netipují v drogové komunitě a neříkají dopředu: pozor, tohle může být velký průšvih, protože tahle látka může někomu ublížit? Pokud tomu tak je, tak samozřejmě novelizujeme nařízení vlády, ale toto se skutečně stalo na základě konkrétního případu syntetického kanabinoidu v Ostravě. Na základě toho jsme jednali a je to prevence do budoucna, protože orgány činné v trestním řízení potřebují mít definovány omamné a psychotropní látky, aby věděly, co je legální a co legální není.

V Česku je podle statistik 46 tisíc lidí závislých na nelegálních návykových látkách, například na pervitinu, asi 120 tisíc lidí v Česku kouří konopí. Alkohol si denně dá asi 600 tisíc Čechů. Jak má být podle vás pojata strategie postupu proti závislostem? Když někdo pije alkohol, je to asi pořád něco jiného, než když třeba užívá tvrdé drogy? Beze sporu. Byť samozřejmě kouření a alkohol jsou také závislosti, jsou to vlastně nemoci, akorát tolerované obecně společností, nejenom u nás, ale i v zahraničí. Je chybné tvrzení: pivo a víno je v pohodě, pervitin, to už je jiná káva? Dá se to podle vás dávat do jednoho pytle? Tak úplně do jednoho pytle nikoliv, na druhou stranu já opakovaně upozorňuji na to, že třeba konzumace alkoholu v České republice je opravdu podle nejrůznějších studií velmi výrazná. I pokud jde o mladistvé a kouření, sice se podíl kuřáků snižuje, ale také je to problém. Ostatně i proto hájím protikuřácký zákon, který řeší jak prodej alkoholu, tak zákaz kouření ve veřejných prostorách.