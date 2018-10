Pořádá firma na Hradě trhy díky sponzoringu Zemanovců? Její lidé poslali straně statisíce korun

Prostory k pořádání vánočních trhů získal v roce 2015 a bylo to měsíc poté, co jeho zaměstnankyně poslala prezidentské Straně práv občanů Zemanovci sponzorský dar. Podobná situace se opakovala i v případě dalších jeho hradních pronájmů v následujících letech.

Hospodářské noviny v minulosti upozornily, že pořádání vánočních trhů narazilo na problém s památkáři. „Nechtěli v žádném případě trhy povolit. Měli dokonce podezření, že jde o nějaký kšeft s kamarády lidí z Kanceláře prezidenta republiky,“ popsal novinář Václav Dolejší, který dříve psal pro Hospodářské noviny a teď je reportérem Seznam Zpráv.

Památkáři se obávali nepořádku před katedrálou. Argumentovali také tím, že se tam trhy nehodí a že prostory nezvládnou nápor tisíců návštěvníků. Na povolení podle Dolejšího výrazně tlačil kancléř Vratislav Mynář.

Sám kancléř na zjištění Reportérů ČT reagoval odmítavě. „Vytváříte uměle nesmyslné a hloupé konstrukce,“ uvedl Mynář.

„Impulz, aby se pořádaly trhy, přichází přímo od společnosti, která to nabízí Správě Pražského hradu. Následně za to ještě lobbuje sám kancléř, který je napojený na stranu, kterou ta firma sponzoruje. Dostáváme se tady do určitého trojúhelníku, který přímo vybízí k tomu, že to jsou účelové dary a účelové odměňování jednotlivých sponzorů politické strany,“ poznamenal analytik Transparency International Milan Eibl.

Další trhy i pronájem restaurace

S vánočními trhy spolupráce Hradu a firmy Astacus neskončila. Už v březnu 2016 podepsala hradní správa s firmou Michala Pechana další smlouvu, tentokrát na pořádání velikonočních trhů.

Rozhodnutí pro uspořádání těchto trhů bylo učiněno 2. března 2016, smlouva byla podepsána 11. března a velikonoční trhy na Pražském hradě začaly pouhý týden po podpisu smlouvy.

Oproti první smlouvě na vánoční trhy je tu malá změna – sponzorský dar poslali Pechanovi zaměstnanci nikoli před podpisem smluv, ale o dva měsíce později. Tentokrát byli hned tři a darovali Straně práv občanů dohromady půl milionu korun.