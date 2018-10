Ve většině bodů jsme dosáhli jednoznačné shody, pochvalují si zástupci možné pražské trojkoalice

Strany možné trojkoalice se shodly na rozvoji digitalizace města, investicích do infrastruktury a školství nebo na vzniku pozice protikorupčního ombudsmana. Odlišné postoje, které se vyskytly například v oblasti kultury či bydlení, plánují zástupci stran doladit během následujících dní.

„Jednání probíhala ve velmi konstruktivním duchu a ve většině bodů jsme dosáhli jednoznačné shody. Zůstává samozřejmě určité množství záležitostí, na kterých není úplná shoda. Jsou to zejména formulační záležitosti a ty budou vyřešeny ve druhém kole,“ řekl lídr Pirátů Zdeněk Hřib. Za nejdůležitější přitom Hřib považuje shodu, že město rozšíří digitální služby pro obyvatele, kdy vznikne portál, přes který si lidé zařídí vše potřebné.

Strany se dále dohodly například na hloubkovém auditu hospodaření magistrátu. Praha bude také sázet víc stromů, které ochladí město, a změní hospodaření s vodou.

Velmi podrobné programové prohlášení má být hotové v řádu dní

Programové prohlášení nové rady má být velmi podrobné. „Chceme-li se chovat jinak než dosavadní rada, pak musíme mít podrobný itinerář toho, co budeme celé čtyři roky dělat,“ řekl lídr Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil. Jeho strana chce více investovat do městského majetku, například do opravy mostů.

Starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha sobě) řekl, že v potenciální koalici panuje shoda v tom, že město zvýší objem financí pro městské části a dá jednu miliardu korun na platy učitelů a nepedagogických pracovníků a také na bydlení pro sociálně slabé děti a seniory. „Abychom odstranili problémy, kterým pražské školství čelí. Naším cílovým stavem také je, aby žádné dítě nevyrůstalo v nevhodném prostředí,“ uvedl.