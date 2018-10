Bernard: ČSSD není srozumitelná, nemůžeme být rozkročeni od rudého leva až do hnědého prava

ČSSD oproti minulým komunálním volbám ztratila asi polovinu mandátů v obecních zastupitelstvech. V Senátu navíc strana obhajovala 13 mandátů, do druhého kola však postoupilo jen pět jejích zástupců a strana zřejmě ztratí druhý nejvýznamnější ústavní post v čele Senátu.

„Já si myslím, že to debakl byl – sestupná trajektorie už od krajských voleb přes parlamentní až do teď pokračuje dál,“ kritizoval v Událostech, komentářích Josef Bernard.

„Teď pro voliče nejsme srozumitelná strana. Není možné, abychom byli takto rozkročeni: abychom vyznávali světonázor od rudého leva až do hnědého prava. Navíc působíme jako mastodont: v době, kdy se musí rozhodovat v řádu hodin, tak my na to potřebujeme měsíce. Čili musíme změnit celou naši organizační strukturu, stanovy, abychom byli moderní dynamickou stranou,“ domnívá se plzeňský hejtman. Podle něj je pak nejhorším problémem kšeftování s funkcemi.

ČSSD podle jeho názoru musí přistoupit k zásadním interním reformám: „Já si myslím, že je opravdu nejvyšší čas přemýšlet o tom, aby se sestavil jiný tým, který představí svou koncepci rozvoje Česka.“